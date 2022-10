Twee jongens (17) neergestoken in Noord

Beeld Joris van Gennip

De incidenten gebeurden rond 23.00 uur. De politie ontving een melding over een vechtpartij op de Houdringe in Amsterdam-Noord. Op straat werd een 17-jarige jongen aangetroffen met meerdere steekwonden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Zo’n tien minuten later volgde een nieuwe melding over een gewonde jongeman die op het Lohuis liep, een straat niet ver van het eerste incident. Ook deze jongen bleek een steekwond te hebben en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De jongen zou zijn neergestoken in de buurt van het Park Warnsborn en vervolgens naar het Lohuis zijn gelopen. De politie onderzoekt wat er zich voorafgaande aan de dubbele steekpartij heeft afgespeeld en durft nog niet te stellen dat er een verband is tussen beide incidenten. De recherche doet onderzoek.

Cameratoezicht

In de straat Lohuis, waar het tweede slachtoffer werd gevonden, hangen sinds enige tijd camera’s. Aanleiding hiervoor waren een aantal eerdere incidenten in de buurt. Zo werd op 28 augustus iemand ernstig mishandeld en werd een woning in de straat beschoten. Ook werd een explosief gevonden in een plantsoen. Buurtbewoners trokken hierop aan de bel, omdat zij zich niet meer veilig voelden. Hierop werden in verschillende straten camera’s geplaatst.

Uitgerekend vrijdag, een paar uur voor de incidenten, besloot de gemeente het cameratoezicht te verlengen tot eind dit jaar.