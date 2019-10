Twee jaar geleden overleed Eberhard van der Laan − dit schreven we over hem

Een burgervader die geliefd was onder de Amsterdammers, maar ook een harde bestuurder die werd gevreesd door zijn ambtenaren. Twee jaar geleden overleed burgemeester Eberhard van der Laan (62). We zetten een aantal stukken op een rij.

Een poosje hoopte hij nog burgemeester te zijn, toen Van der Laan liet weten aan de stad dat hij uitgezaaide longkanker had. Hij werkte uiteindelijk, ondanks zijn ziekte, nog maandenlang door. Zijn politieke opponenten moesten hem in het politieke debat niet sparen. Want hij zou hen ook niet sparen. Dus in zijn laatste maanden als burgemeester deelde Van der Laan uit, en incasseerde hij. Hij was kwetsbaar en scherp.

De populariteit van Eberhard van der Laan had eerst en vooral te maken met Van der Laan zelf; vanwege zijn liefde voor de stad, zijn oprechtheid, zijn betrokkenheid en zijn recht-voor-zijn-raapmentaliteit. Hij was bestuurder, dat wel, maar vooral één van ons.

Geliefd was hij dus altijd al, maar nadat Van der Laan meldde dat hij ziek was steeg zijn populariteit tot ongekende hoogte. De burgemeester groeide uit tot een volksheld.

Zorg goed voor onze stad en voor elkaar, dat was de boodschap waarmee Van der Laan op 18 september 2017 afscheid nam van al zijn ‘Lieve Amsterdammers’. Het is in deze brief waar hij op die late maandagmiddag liet weten zijn taken neer te leggen.

Hoe zal de stad zich Van der Laan herinneren? Allereerst als een burgemeester die pal stond voor de Amsterdammers. Sociaal en bestuurlijk zeer handig, maar ook een straatvechter die zijn tegenstanders kon vermorzelen. Maar bovenal was Van der Laan een burgemeester die zielsveel van Amsterdam hield.