Twee jaar geëist voor Omar E. voor vuurwapens en pepperspray

April was een bizarre maand voor Omar E., die in het criminele milieu ook wel 'Centjes' wordt genoemd omdat hij zowat alles zou doen om aan geld te komen. (Behalve werken, want dat kan in zijn visie niet omdat hij levensgevaar loopt.)



Eerst stond hij met Pasen in café Zuid in De Pijp met vrienden jolig lachgas te inhaleren toen vanaf de straat een kogelregen op de kroeg werd afgevuurd, waardoor meerdere gewonden vielen. Zijn criminele vriend Riff W. schoot meermaals terug, waarna Omar diens vuurwapen pakte en daarmee naar buiten liep - zoals op camerabeelden is te zien. Dat wapen zegt hij te hebben weggegooid.



Vermoorden

Op 12 april stonden vervolgens ineens vijf agenten in zijn slaapkamer, die hem waarschuwden dat rivalen hem wilden vermoorden. Hij heeft al meerdere aanslagen overleefd.