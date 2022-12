Twee jaar en jeugd-tbs voor minderjarige schutter liquidatie Itzhak Meiri

De rechtbank Amsterdam heeft twee jonge jongens veroordeeld voor de liquidatie op de Amsterdamse crimineel Itzhak Meiri. De 17-jarige schutter is veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van 2 jaar en jeugd-tbs. Zijn medeverdachte, Jesus T.A. (21), kreeg 20 jaar gevangenis.

De Amsterdamse crimineel Itzhak Meiri (56) werd op 22 december vorig jaar geliquideerd in Amstelveen. Hij had even daarvoor een bezoek aan de tandarts gebracht. Volgens een ooggetuige van de moord was de schutter een jonge man, onder de 20 jaar, die er ‘echt uitzag als een jongetje’.

Onder de BMW van het slachtoffer vond de politie een tracker. Die stond in contact met de telefoon van de destijds 20-jarige Jesus T.A. Een dag na de moord werd T.A. aangehouden in de huurauto die bij de moord was gebruikt.

Tienduizenden euro’s cash

Een simkaart in de tracker bleek dna te bevatten van de destijds 16-jarige F.M. Hij werd enkele weken later aangehouden. In zijn telefoon vond de politie raps die verwezen naar de moord; ook was er een foto die vier dagen na de liquidatie was gemaakt. Daarop was te zien hoe F.M. 30 tot 40 duizend euro cash leek te hebben.

Tijdens de behandeling van de strafzaak beriep F.M. zich consequent op zijn zwijgrecht. Het OM vroeg de rechtbank om F.M. als volwassene te berechten en eiste 8 jaar en tbs. Daarin gaat de rechtbank niet mee. Voor het doodschieten van Meiri is F.M. veroordeeld tot de maximale jeugddetentie van 2 jaar en jeugd-tbs. Deze zogenaamde PIJ-maatregel kan verlengd worden tot maximaal 7 jaar. Daarna kan het worden omgezet in volwassenen-TBS.

Tegen Jesus T.A., die tijdens de zitting wel enige tekst en uitleg gaf, eiste justitie 20 jaar voor het aannemen van de opdracht voor de huurmoord en het fungeren als chauffeur.