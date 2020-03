Twee jaar celstraf voor dodelijk ongeluk in Noord

De 29-jarige man veroorzaakte een ongeluk met te veel alcohol op. Beeld ANP

De man veroorzaakte op 15 september 2018 een fataal ongeluk in Noord. Terwijl hij met zijn auto de rode stoplichten op de Verlengde Stellingweg naderde, bij de kruising met de toerit naar de A10, minderde hij geen vaart. Sterker nog: hij gaf gas bij en reed zo'n 100 kilometer per uur, terwijl de limiet daar 50 kilometer per uur is. Ook passeerde hij een auto die wel afremde voor rood licht.

De automobilist gaf geen voorrang aan een 37-jarige motorrijder en botste in volle snelheid op hem. De motorrijder overleed niet veel later aan zijn verwondingen.

Bumperkleven

De 29-jarige automobilist had te veel alcohol op (zijn alcoholgehalte was 305 microgram per liter uitgeademde lucht, terwijl 220 de wettelijke grens is) én hij reed veel te hard. De rechtbank noemt zijn verkeersgedrag ‘zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam’, en is van mening dat het ongeluk zijn schuld is. Hij is veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Daarnaast krijgt hij een forste rijontzegging van vier jaar, hoewel zijn rijbewijs al een half jaar was ingenomen. De man zegt zelf zijn rijstijl te hebben aangepast na het ongeluk, maar de rechtbank denkt daar anders over nadat de man korte tijd door de politie is gevolgd.

Ook na het dodelijk ongeluk reed de man regelmatig veel harder dan toegestaan, deed hij aan bumperkleven, gaf hij geen richting aan en reed hij onnodig links. Een ontzegging van vier jaar is volgens de rechtbank daarom op z’n plek.