Twee jaar cel voor uitbuiting van prostituee

De man haalde de Roemeense vrouw op vanaf het vliegveld van Eindhoven en nam haar mee naar Amsterdam. Hij zei tegen haar dat ze in de prostitutie moest werken om de reis naar Nederland en haar verblijf af te betalen.



Anderhalf jaar lang leefde de vrouw onder het regime van de man, waarbij ze in zijn woning verbleef. Ook bedreigde hij haar door te beweren haar leven in Amsterdam onmogelijk te maken als ze bij hem weg zou gaan.



Schadevergoeding

Het maakt volgens de rechter niet uit dat in eerste instantie de vrouw vrijwillig voor de prostitutie had gekozen, omdat ze voor aanvang niets over de opgelegde regels wist.



Daarnaast acht de rechter de kans aannemelijk dat de man weer de fout ingaat, omdat hij zich niet lijkt te realiseren wat hij de vrouw heeft aangedaan.



De man is de vrouw ook een schadevergoeding van 30.000 euro verschuldigd. Vanwege onvoelde bewijs wordt de man vrijgesproken van het uitbuiten van een tweede vrouw.