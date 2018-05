Twee jaar cel voor misbruik door leraar op het Cheider

S. was destijds leraar op die school. Hij heeft al anderhalf jaar in voorarrest gezeten en hoeft niet terug de gevangenis in.



Toen S. in 2012 werkzaam was als docent heeft hij de destijds 13-jarige leerling meerdere malen over zijn gehele lichaam gemasseerd en betast.



De rechtbank rekent het S. zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare situatie van het slachtoffer. Het slachtoffer zat voorafgaand aan het misbruik in een moeilijke periode in zijn leven en zocht een veilige plek bij S..



Vijf jaar

De straf valt lager uit dan de eis van het OM. Het OM had vijf jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist, alsmede een beroepsverbod van eveneens vijf jaar. Volgens het OM was het bewijs geleverd voor stelselmatige ontucht met vier leerlingen van de school. Volgens de rechtbank is het bewijs in één geval boven iedere twijfel verheven, maar in de andere gevallen niet.



De betrouwbaarheid van de verklaringen van drie van de leerlingen kan volgens de rechtbank namelijk onvoldoende worden vastgelegd.



Gemasseerd

Van twee andere leerlingen is het volgens de rechtbank wel bewezen dat S. hun schouders heeft gemasseerd. 'Hoewel dit ongewenst en ongepast kan zijn, is echter niet vast komen te staan dat er sprake was van seksuele handelingen en daarmee van ontucht,' aldus de rechtbank.



S. heeft stelselmatig ontkend de kinderen te hebben misbruikt. De aanrakingen van zijn leerlingen waren volgens hem slechts bedoeld om hen rustig te krijgen.