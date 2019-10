Twee jaar cel voor man die twee vrouwen mishandelde in West

De door Nabil O. mishandelde Miriam (links) en Noortje. Beeld Marc Driessen

O. duwde september vorig jaar de destijds 41-jarige Miriam, die over de stoep fietste, keihard tegen de muur. De vrouw viel en riep omstanders op foto’s te maken van de dader. De toen 29-jarige Noortje gaf aan dat verzoek gehoor. Zij werd daarop door hem te grazen genomen. Ze liep breuken op in haar kaak, jukbeen en oogkas, een hersenschudding en blijvende visuele schade.

Nadat de foto’s van O. in de media werden getoond, kwam de politie door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem bij O. terecht. Hij werd tevens herkend op camerabeelden van vier inbraken en een poging tot inbraak.

O. werd opgenomen in het Pieter Baan Centrum maar weigerde mee te werken aan een psychologisch en psychiatrisch onderzoek.

‘Moment van uitbarsting’

Het OM had een celstraf van achttien maanden en tbs met dwangverpleging geëist. Uit het onderzoek is echter niet gebleken dat O. daadwerkelijk een gevaar vormt voor de maatschappij, terwijl dat wel vereist is voor het opleggen van tbs. De rechtbank kan ook niet vaststellen of O. psychiatrische problemen heeft. Ze ziet de actie van O. als ‘een moment van uitbarsting’. Een direct gevaar voor herhaling is volgens de rechtbank niet aanwezig.

Wel neemt de rechtbank O. de zware mishandeling van Noortje zeer kwalijk, “des te meer nu zij burgermoed toonde door op te komen voor Miriam die notabene ook door O. werd mishandeld.”

Op O.’s strafblad stonden vermogensdelicten en een geweldsdelict.