Twee jaar cel geëist tegen kunstenaar Julian Andeweg voor aanranding, verkrachting en mishandeling: ‘Hij had enkel zijn eigen belang op het oog’

Julian Andeweg in de Amsterdamse rechtbank. Beeld Aloys Oosterwijk/ANP

Een typisch voorbeeld van MeToo, noemde de officier van justitie de zaak omtrent de 36-jarige kunstenaar Julian Andeweg. “Dit gaat over seksueel wangedrag, dat de afgelopen jaren aan het licht is gekomen in vele settings. Bedrijven, de overheid, de modewereld, de film- en televisiewereld, en ook de kunst.”

Voor het verkrachten van drie vrouwen, het aanranden van twee anderen, het ‘seksueel binnendringen van iemand die wilsonbekwaam is’ en het jarenlang mishandelen van zijn toenmalige vriendin eiste de officier een celstraf van twee jaar, plus één jaar voorwaardelijk. Daarbij komt een proeftijd van twee jaar en een contactverbod met de zes vrouwen uit het proces.

De vrouwen die Julian Andeweg beschuldigen van verkrachting, aanranding en mishandeling in de periode van 2013 tot 2019 deden vaak jaren later pas aangifte, toen de gebeurtenis begon te wroegen of toen ze erachter kwamen dat andere vrouwen ook slechte ervaringen met hem hadden. Dat was ook de periode dat #MeToo wereldwijd wind in de zeilen kreeg.

“Het staat voor: ik kom ervoor uit, ik vertel het gewoon. Het is een maatschappelijke ontwikkeling die velen toejuichen, omdat daders ter verantwoording worden geroepen, en er consequenties worden gesteld. De doofpot regeert niet langer, ” zegt de officier van justitie.

In therapie

In de strafeis werd meegenomen dat psychologen een persoonlijkheidsstoornis bij Andeweg hebben geconstateerd, met narcistische en borderline trekken. Hij had zijn emoties en impulsen slecht onder controle, dronk en gebruikte drugs. Daardoor wordt Andeweg als verminderd toerekeningsvatbaar gezien.

Ook nam de officier van justitie mee dat Andeweg al voor zijn aanhouding in therapie is gegaan, goed meewerkt aan onderzoeken en hulpverlening, en inmiddels van de drank en drugs af is. Daarnaast duurde het ontzettend lang totdat de zaak eindelijk voor de rechter kwam. Het onderzoek ging begin 2020 van start, Andeweg werd gearresteerd in maart 2021, en pas nu was er tijd voor de tweedaagse behandeling.

Dat Andeweg enorm is geschaad door de publiciteit speelt ook een rol in de strafeis. Zijn kunstcarrière is naar de knoppen sinds NRC bijna drie jaar geleden een onthullend artikel publiceerde over zijn grensoverschrijdend gedrag, zijn naam is voor eeuwig besmet. Toch vindt het Openbaar Ministerie een forse onvoorwaardelijke celstraf passend, zei de officier.

“De slachtoffers ervaren een pijn en verdriet die niet in straf kan worden uitgedrukt. Als je zo in je lichamelijke integriteit, op je allerkwetsbaarst, wordt aangetast, dan is geen straf te lang om dat recht te zetten. De verdachte had enkel zijn eigenbelang op het oog, ten koste van het veiligheidsgevoel en het vertrouwen van deze vrouwen. Tot op de dag van vandaag.”

Moraal

Peter Plasman, de advocaat van Andeweg, vroeg vrijspraak voor alle aanrandingen en verkrachtingen. Volgens hem is er in de meeste gevallen een gebrek aan bewijs, en zouden de gevallen onterecht met een moderne MeToo-bril worden bekeken waardoor er een ‘ontspoorde heksenjacht’ is ontstaan.

Volgens Plasman gebeurde alles meestal onder invloed van alcohol en drugs, in een wereld met een ‘misschien te vrije’ moraal. “Er wordt nu heel anders aangekeken tegen handelingen waarover vroeger werd gezegd: ach ja, dat hoorde er gewoon bij, dat soort dingen gebeurde. Niet dat je toen wel tegen de wil van een vrouw seksuele handelingen kon verrichten, maar het beoordelingskader is zeker met de MeToo-beweging gigantisch snel veranderd.”

Vrijpartijtje

Eén vrouw deed aangifte omdat Andeweg haar in 2013 tijdens een feestje op een trappenhuis zou hebben verkracht, terwijl er intussen ook vrijwillige seksuele handelingen plaatsvonden. Plasman: “Dat was gewoon een vrijpartijtje tussen twee jonge mensen, jaren geleden, waarbij mogelijk de verwachtingen wat uit elkaar liepen.”

Tegen de rechters: “Als u alle vrijpartijtjes in trappenhuizen verkrachting vindt, dan zou het hier heel druk worden. Ze heeft zich mogelijk gebruikt gevoeld, en wil om die reden terugslaan. Of ze was teleurgesteld dat het oogje dat ze op Andeweg had onbeantwoord bleef. Het kan ook nog zijn dat ze zich een trauma heeft laten aanpraten door een therapeut.”

Ook andere vrouwen zouden zich incidenten nu anders voor de geest halen dan hoe ze die toentertijd hebben beleefd. “Herinneringen zijn vervaagd en veranderd. Daardoor zijn onschuldige gebeurtenissen nu in strafrechtelijke sferen betrokken.”

Op het enige feit dat Andeweg heeft toegegeven, de langdurige mishandeling van zijn ex-vriendin, ging Plasman verder niet in. “Dat feit heeft hij vol bekend, en hij heeft geen zin om tegen haar verklaring in te gaan.”

Vonnis

De rechtbank wil de komende tijd nog onderzoek doen en neemt langer dan gebruikelijk om tot een uitspraak te komen. Het vonnis volgt daarom pas begin september.

Een zichtbaar gespannen Andeweg – maandag, tijdens de eerste dag van de rechtszaak, nog zeer spraakzaam – had geen behoefte aan een laatste woord. “Ik zou natuurlijk nog van alles willen zeggen, maar volgens mij is dat niet aan de orde. Ik sluit me aan bij mijn advocaat. That’s it.”