Twee jaar cel geëist tegen kunstenaar Julian Andeweg (36) voor aanranding, verkrachting en mishandeling: ‘Hij had enkel zijn eigen belang op het oog’

Rechtbanktekening van de Haagse beeldend kunstenaar Julian Andeweg. Beeld ANP

Een typisch voorbeeld van MeToo, noemde de officier van justitie de zaak omtrent de 36-jarige kunstenaar Julian Andeweg. “Dit gaat over seksueel wangedrag, dat de afgelopen jaren aan het licht is gekomen in vele settings. Bedrijven, de overheid, de modewereld, de film- en televisiewereld, en ook de kunst.”

Voor het verkrachten van drie vrouwen, tweemaal aanranding en het jarenlang mishandelen van zijn vriendin, eiste de officier een celstraf van twee jaar, plus één jaar voorwaardelijk. Daarbij komt een proeftijd van twee jaar en een contactverbod met de zes vrouwen uit het proces.

De vrouwen die Julian Andeweg beschuldigen van verkrachting, aanranding en mishandeling in de periode 2013-2018 deden vaak jaren later pas aangifte, toen de gebeurtenis begon te wroegen of toen ze erachter kwamen dat andere vrouwen ook slechte ervaringen met hem hadden. Dat was ook de periode dat #MeToo wereldwijd wind in de zeilen kreeg. “Het staat voor: ik kom ervoor uit, ik vertel het gewoon. Het is een maatschappelijke ontwikkeling die velen toejuichen, omdat daders ter verantwoording worden geroepen, en er consequenties worden gesteld. De doofpot regeert niet langer.”

Passend

In de strafeis werd meegenomen dat psychologen een persoonlijkheidsstoornis bij Andeweg hebben geconstateerd, met narcistische en borderline trekken. Hij had zijn emoties en impulsen slecht onder controle, dronk en gebruikte drugs. Daardoor wordt Andeweg als verminderd toerekeningsvatbaar gezien.

Ook nam de officier van justitie mee dat Andeweg al voor zijn aanhouding in therapie is gegaan, goed meewerkt aan onderzoeken en inmiddels van de drank en drugs af is. “Toch vindt het Openbaar Ministerie dat een forse onvoorwaardelijke straf passend is,” zei de officier.

“Deze vrouwen zijn zo pijnlijk geraakt in hun seksualiteit. De verdachte had enkel zijn eigen belang op het oog, ten koste van het veiligheidsgevoel en het vertrouwen van deze vrouwen. Tot op de dag van vandaag.”