Twee iconische Heinekenglazen op het Leidseplein weggehaald

Donderdagochtend zijn de twee kenmerkende grote Heinekenglazen boven het Leidseplein weggehaald. ‘Het einde van een tijdperk.’

Het gebouw waarop de lichtreclame jarenlang te zien was, horecalocatie de Heineken Hoek, maakt plaats voor een grand café en hotel. Twee reusachtige bierglazen passen kennelijk niet in dat plaatje.

Met een grote kraan zijn de twee glazen donderdag weggehaald. Een medewerker van het bedrijf dat de hele Heineken Hoek sloopt, hielp gisteren mee met het verwijderen. “In een halfuur was het gepiept. De glazen zijn uiteindelijk naar de sloop gebracht. Je zag voorbijgangers wel even kijken. Elke Amsterdammer kent de iconische bierglazen wel. Ik denk dat veel mensen het weghalen zonde vinden.”

De metershoge bierglazen horen officieel bij de Heineken Collection Foundation, die het historisch erfgoed van de bierbrouwer beheert. De glazen worden dus niet meer teruggeplaatst en er komen voorlopig ook geen nieuwe, bevestigt een woordvoerder van Heineken.

Buurtbewoner Herman staart naar de gele hijskraan boven de Heineken Hoek, waar hij ruim dertig jaar heeft gewoond. De Amsterdammer begrijpt dat mensen waarde hechten aan de lichtreclame, maar hij vindt het niet erg dat ze zijn verdwenen. “De twee glazen zijn ouderwets en ik vind het bovendien een lelijk en waardeloos pand. Het huidige gebouw sluit niet aan bij de omliggende panden. Ik ben juist blij dat er iets nieuws komt.”

‘Amsterdam onwaardig’

Sinds 1979 hebben er twee Heinekenglazen gestaan. Destijds werd oude reclame op het dak vervangen door zogenaamde ‘Stierglazen’. Na ruim 25 jaar, in 2006, verschenen twee stuks van de ‘Galaxy’, een groter bierglas van Heineken.

Horecaondernemer Won Yip gaat op de plek in samenwerking met huurder Heineken een hotel bouwen. ”Het pand is momenteel Amsterdam onwaardig,” vindt Won Yip. ”De locatie midden op het Leidseplein verdient een spraakmakend gebouw.”

De sloopwerkzaamheden van het pand zijn eind januari gestart en duren zo’n vier maanden. “Het nieuwe pand telt zes bouwlagen en het plan is om een horecagedeelte te verdelen over de kelder, de begane grond en de eerste verdieping,” zegt Yip. De verdiepingen daarboven zijn bestemd voor een hotel, met 36 kamers. “Op dit moment zijn we nog volop bezig met het slopen. Als we straks verder zijn met het bouwen, gaan we pas nadenken of er iets voor de glazen in de plaats komt.”

‘Niet verdrietig’

Voor Kit de Romph, eigenaar van onder andere café Reynders aan de overkant van het Leidseplein, voelt het weghalen van de bierglazen vooral als ‘het einde van een tijdperk’. Toch ligt hij er niet wakker van. “We hoeven er niet verdrietig om te zijn. Het gebouw was toch niet echt architectonisch hoogstaand en er komt vast wel iets anders moois voor in de plaats.”