Twee hotels in Oost en Zuidoost vlak na elkaar overvallen

Beeld Joris van Gennip

In Oost werd eind van de ochtend een hotel aan de Paul van Vlissingenstraat overvallen. Een man bedreigde een receptionist met een vuurwapen. Hij ging er met de buit vandoor en vluchtte richting metrostation Overamstel.

Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat hij zich onderweg heeft omgekleed onder de brug bij de Willem Fenengastraat. De politie is op zoek naar getuigen.

Bedreigd met vuurwapen

Ruim een uur later wordt een hotel aan de Karspeldreef in Zuidoost overvallen. Drie vermoedelijk jonge overvallers bedreigden het personeel met een vuurwapen. Een personeelslid kreeg daarbij ook een klap. De overvallers zijn er uiteindelijk met een kleine hoeveelheid muntgeld vandoor gegaan en reden vervolgens op een scooter weg richting Holterbergweg. Het drietal is nog niet gevonden.