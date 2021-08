Twee gewonden na verkeersongeval Haarlemmerweg, mogelijk een doorrijder

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

In beide aangetroffen auto's zat één inzittende. Een van de auto’s is over de kop gevlogen, waarna de bestuurder bekneld raakte. Hij is aanspreekbaar, maar met ‘serieus letsel’ naar het ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder. De andere bestuurder heeft lichtere verwondingen, maar is ook naar het ziekenhuis overgebracht voor controle.

De politie vermoedt dat er ‘zeer waarschijnlijk’ een derde voertuig bij betrokken is geweest, zegt de woordvoerder. “Wellicht gaat het om een aanrijding. We doen onderzoek en spreken uitgebreid met getuigen om alle scenario’s te onderzoeken.”