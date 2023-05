Twee gewonden na vechtpartij in RAI rond Turkse verkiezingen

Een kiezer brengt een stem uit in een stembureau. Beeld ANP

Een woordvoerster van de RAI zegt dat ze door de sluimerende onrust goed voorbereid waren en dat er daarom extra beveiliging en politie aanwezig was. Door de extra inzet van beveiliging en politie kon er snel worden ingegrepen, zegt de woordvoerster.

Volgens de politie gingen rond 21.00 uur 300 mensen met elkaar op de vuist waarbij twee gewonden vielen. De politie was snel ter plaatse en kon met behulp van de Mobiele Eenheid de rust snel herstellen.

Zondag was het einde van de week waarin Turkse Nederlanders mochten stemmen voor de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen. Dinsdag werd er ook al gevochten bij het stemmen in de RAI. Op geen van beide dagen werd er iemand aangehouden en voor zover bekend raakte niemand gewond.

In Deventer, Den Haag en Eindhoven konden Turkse Nederlanders ook hun stem uitbrengen voor de verkiezingen. Op deze locaties deden zich voor zover bekend geen incidenten voor.

Vorige week was het wel al onrustig in Duitsland en Frankrijk. Bij stembureaus in Bremen en Marseille waren er vechtpartijen tussen voor- en tegenstanders van president Recep Tayyip Erdogan. In het Noord-Duitse Bremen liep het vorige week maandag uit de hand en moest een 21-jarige jongen naar het ziekenhuis. Hij was met een plastic doos tegen zijn hoofd geslagen en werd bloedend afgevoerd. De daders zijn gevlucht.

Op dezelfde dag braken er meerdere vechtpartijen uit bij het Turkse stembureau in het Zuid-Franse Marseille. Zeker vier mensen raakten gewond. De politie moest traangas gebruiken om de groepen uit elkaar te drijven en arresteerde twee mensen.

Zondag was de laatste dag dat Turken in het buitenland konden stemmen voor de verkiezingen in hun land van herkomst. Volgens de Turkse ambassade zijn er meer dan 200.000 mensen in Nederland geregistreerd als kiezer.

De inwoners van Turkije zelf gaan komende zondag naar de stembus. Ze kunnen kiezen tussen zittend president Erdogan en zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu, die de steun heeft van vrijwel alle oppositiepartijen. In de peilingen gaan de twee mannen nek aan nek, waardoor de spanningen nog hoger oplopen.

