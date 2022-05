Twee gewonden na straatroof op juweliers in Noord, twee 16-jarige verdachten aangehouden

Omstanders trokken de daders van hun scooter af. Beeld Eva Plevier

Rond 09.40 uur liepen de twee medewerkers, naar verluidt vader en zoon die eigenaar zijn van de juwelierszaak, van hun auto naar de winkel toen zij belaagd werden door twee 16-jarige jongens met gezichtsbedekkende kleding. Na een schermutseling renden de belagers naar een gereedstaande Vespa-scooter, maar omstanders trokken ze van de scooter af. Ze renden vervolgens richting de flat Mariëndaal waar ze gearresteerd werden door agenten.

“Ik hoorde alleen gegil,” zegt de eigenaar van schoenmakerij Dr. Shoe op de hoek van het winkelcentrum. “Even verderop werden de overvallers gepakt. Vreselijk: dit is al de zoveelste keer dat juwelier Bektas is overvallen. En nu op klaarlichte dag.”

Bloed op straat

De eigenaren van de juwelier zijn per ambulance afgevoerd. Volgens de politie zijn ze lichtgewond geraakt, al is er flink wat bloed te zien op straat. Volgens getuigen hadden de overvallers ‘slaghamers’ bij zich en hebben ze daarmee de eigenaren op hun hoofd verwond.

Of er buit is gemaakt is nu nog onzeker. Na de overval is ook een derde man in de buurt gearresteerd, maar het is nu nog onduidelijk of hij wat met de zaak te maken heeft. Op straat is een rugtas achtergebleven, net als een veiligheidshamer en een ijzeren staaf. De spullen zijn samen met de scooter meegenomen door de politie voor onderzoek.

Plofkraak

Vorig jaar was de juwelierszaak ook al het doelwit van een plofkraak. Het was niet de eerste keer voor dat ze slachtoffer waren van criminelen, vertelde een medewerker toen. “Zeven jaar geleden zijn we ook al een keer overvallen.” In 2013 werden personeel en winkelend publiek na een overval op de juwelier bedreigd met automatische vuurwapens.