Twee gewonden na steekpartij in Vondelpark, één verdachte aangehouden

Beeld Joris van Gennip

Rond 21.20 uur kreeg de politie een melding van een vechtpartij. Toen de agenten ter plaatse kwamen, was er geen vechtpartij gaande. Ze troffen wel enkele personen aan. Twee van hen waren gewond, van wie één een steekwond had, meldt een politiewoordvoerder.

De gewonden zijn beiden naar het ziekenhuis vervoerd. Er is één verdachte aangehouden. De woordvoerder kan niet met zekerheid zeggen of de verdachte een van de gewonden is. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen.

