Twee gewonden na instorten dak van bedrijfspand in Zuid

Bij het bedrijfspand staan ambulances en er is een traumahelikopter uitgerukt. Beeld Lex van Lieshout/ANP

Rond 11.20 uur kwam de eerste melding van het ingestorte dak binnen bij de hulpdiensten. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt en ook de politie is in groten getale aanwezig. Ook staan er ambulances en is een traumahelikopter uitgerukt om de slachtoffers eerste hulp te verlenen.

De brandweer laat via Twitter weten dat de twee gewonden naar het ziekenhuis worden vervoerd. Wat de aard van hun verwondingen zijn, kan de brandweer niet zeggen.

Bouw & Woningtoezicht en de Arbeidsinspectie zullen onderzoek doen naar de oorzaak van het instorten.