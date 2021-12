Twee gewonden bij woningoverval in Diemen, zes aanhoudingen

De overvallen woning aan de Heivlinderweg in Diemen. Beeld Het Parool

De bewoners en hun buren werden rond 02.30 uur opgeschrikt door glasgerinkel. De overvallers hadden volgens een getuige het raam ingetikt om het huis te betreden. Er klonk meteen geschreeuw in de woning. De overvallers klommen door het raam naar binnen, maar kwamen ook al snel de woning weer uit. De overvallers zijn via het stukje polder achter de wijk weggekomen. Onduidelijk is of er iets buit is gemaakt.

Bij de overval raakten twee mensen gewond. Een 18-jarige verdachte, die nog in de woning was toen de politie arriveerde, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een van de bewoners is gewond geraakt bij een handgemeen en is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. Op foto’s op sociale media is te zien dat iemand met een ladderwagen van de brandweer uit de woning wordt gehesen. Naast de politie en brandweer werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

In eerste instantie meldde de politie dat er mogelijk ook schoten waren gehoord bij de overval.

Met spoed naar ziekenhuis

De politie heeft na een zoekslag in de omgeving zes verdachten aangehouden. Het gaat om vijf Amsterdammers: drie 18-jarige mannen, een man van 22 en een man van 23. De zesde verdachte betreft een 22-jarige man uit Herpen (Noord-Brabant). Zij zitten allen in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.