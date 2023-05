Twee gewonden bij steekpartijen in Amsterdam

Dinsdagavond rond 23:08 heeft er een steekpartij plaatsgevonden aan de

#Orlyplein in #Amsterdam-#Sloterdijk. Daarbij is één iemand gewond geraakt en met onbekende letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. De #politie heeft in de omgeving onderzoek gedaan. pic.twitter.com/jddCuHadf3