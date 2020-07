Twee gewonden bij steekpartij Oost, politie zoekt naar verdachte

Beeld ANP XTRA

Het steekincident vond dinsdagavond rond 19.45 uur plaats in de buurt van het Oosterpark, in de omgeving van het ’s Gravesandeplein. Een van de slachtoffers is naar het ziekenhuis gebracht. De ander was niet gestoken, maar wel gewond en meldde zichzelf later bij de spoedeisende hulp. Beide mannen zijn inmiddels behandeld en weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Hoe oud de slachtoffers zijn en wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog niet duidelijk. Volgens de politie gaat het mogelijk om een ruzie binnen een groep mannen. Een van de slachtoffers deed dinsdagavond direct aangifte, de andere aangifte staat voor woensdagochtend gepland.

De verdachte is ook een man. Hij heeft een gouden tand en een tatoeage op zijn gezicht en hij draagt een zwart Adidas-jasje en rode schoenen. De politie roept iedereen die de man heeft gezien op zich te melden.

2/2 De dader is nog niet aangehouden. De exacte oorzaak is nog onbekend, maar we houden rekening met een onderlinge ruzie tussen een groep mannen. De recherche heeft de zaak in onderzoek. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 21 juli 2020