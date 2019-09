Twee gewonden bij steekincident in Zuidoost

Beeld ANP

Politie, ambulance en een traumahelikopter zijn uitgerukt. Bij de steekpartij zijn twee personen gewond geraakt waarvan er een ter plaatse is gereanimeerd, zo bevestigt de politie. De persoon is zwaargewond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het tweede slachtoffer raakte lichtgewond. Verdere behandeling in het ziekenhuis was niet nodig.

De politie is op zoek naar twee mannen die mogelijk bij de steekpartij in de straat bij het flatgebouw betrokken zijn. Hierbij gaat het om twee kleine mannen met zwarte kleding en zwarte capuchons.