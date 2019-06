Twee gewonden bij steekincident Albert Cuypstraat

Beeld ANP

De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader of daders zijn op de vlucht. Via Burgernet laat de politie weten op zoek te zijn naar twee mannen. Een van hen draagt een blauwe sweater en heeft een pet op. De ander is rond de 30 jaar, draagt een zwart tasje over de schouder en heeft lichte schoenen aan.

De politie kreeg iets voor 12 uur de melding van het steekincident binnen en doet nog onderzoek naar de toedracht.