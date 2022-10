Twee gewonden bij schietpartij Centraal Station

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het incident gebeurde rond 01.00 uur aan de kant van De Ruijterkade, waar de taxistandplaats is. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Onduidelijk is of het om een of meerdere schutters ging. Omdat gevreesd werd dat die richting het Centraal Station zouden zijn gevlucht werd een deel van het station afgezet.

De NOS meldt dat het op het moment van de schietpartij druk was op het station en dat meerdere mensen getuige waren van het schieten. Reizigers die aanwezig waren op het station zouden volgens de NOS hun reis niet hebben kunnen vervolgen vanwege de afzetting.