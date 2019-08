Twee gewonden bij incident op Steigereiland

De Pedro de Medinalaan op Steigereiland is deels afgezet door de politie. Beeld Joel Ricardo

De politie sprak eerst van een mogelijk schietindicent, maar zei later dat het er ‘vooralsnog niet op lijkt dat er daadwerkelijk geschoten is’. Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Ook over de aanleiding is nog niets bekend.

De politie heeft drie verdachten aangehouden, waarvan er twee met letsel naar het ziekenhuis zijn gebracht. Verschillende hulpdiensten waaronder een traumahelikopter waren ter plaatse opgeroepen.

Arrestatieteam

Op een filmpje van AT5 is te zien dat een arrestatieteam met kogelwerende vesten en getrokken pistolen een woning binnenvalt, terwijl ze ‘handen laten zien’ roepen.

Volgens een getuige vielen de agenten het Martien Schaaperhuis binnen, een dak- en thuislozenopvang voor mensen met psychische problemen. De politie kan dat nog niet bevestigen.