Twee gewonden bij brand in Vespuccistraat

De brand ontstond iets voor 4.00 uur in de slaapkamer van een woning op de begane grond. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan, de woning is voorlopig onbewoonbaar.



Zeven mensen zijn behandeld door ambulancemedewerkers omdat ze rook hebben ingeademd. Twee van hen, onder wie de bewoner van de woning die in brand stond, zijn daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht.



Vanwege de rookverspreiding zijn de woningen naast en boven het pand even ontruimd geweest. De bewoners daarvan mochten na korte tijd weer hun huis in.