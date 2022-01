Twee gewapende overvallen op hotels in Zuidoost en Osdorp

Beeld Joris van Gennip

Op vrijdagochtend rond 7.00 uur werd een hotel in Osdorp overvallen. Twee verdachten bedreigden een hotelmedewerker met een vuurwapen. Ze maakten een geldbedrag buit en zijn te voet ervandoor gegaan. De overvallers zijn ongeveer 20 jaar oud en droegen donkere kleding, meldt de politie.

Rond 22.00 uur was het raak bij een hotel aan de Karspeldreef in Zuidoost. Ook daar zegt het personeel te zijn bedreigd met een vuurwapen door twee overvallers, meldt een politiewoordvoerder. Zij namen een geldbedrag mee en vluchtten in onbekende richting.

Bij beide incidenten vielen geen gewonden. De politie kan niets zeggen over een mogelijk verband tussen de zaken, maar houdt ‘alle opties open’.

Niet de eerste keer

Voor beide hotels is het niet de eerste keer. Het hotel aan de Karspeldreef werd ook afgelopen december overvallen. Toen bedreigden drie vermoedelijk jonge overvallers personeel met een vuurwapen. Een personeelslid kreeg daarbij een klap en de overvallers zijn er met een kleine hoeveelheid muntgeld vandoor gegaan.

Het hotel in Osdorp is zelfs al meerdere keren overvallen, meldt de politiewoordvoerder. De laatste keer was in april, toen werd een baliemedewerker bedreigd door een man met een vuurwapen, die er vandoor ging met de buit uit de kas.