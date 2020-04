Twee gevangenen detentiecentrum Schiphol met corona besmet

Het Justitieel Complex Schiphol, beter bekend als 'het detentiecentrum'. Beeld ANP

Woordvoerder Eveline Petit van het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt de twee besmettingsgevallen. Het gaat om twee mannen, over hun identiteit doet het ministerie geen mededelingen. De twee gedetineerden zijn op een aparte afdeling in het detentiecentrum in quarantaine geplaatst. Op de afdelingen waar zij eerder zaten, worden momenteel geen nieuwe gedetineerden geplaatst.

Advocaat Gerald Roethof staat één van de besmette gevangenen bij. Hij vindt dat Nederland veel te weinig doet om de gevangenen tegen corona te beschermen. “Meer cliënten die ik daar heb zitten, maken zich inmiddels hele grote zorgen en vinden dat de overheid totaal geen rekening houdt met hun gezondheid. Ze begrijpen dat gewoon niet. Eén cliënt gaf aan dat ze zich voelen als ratten in een val.’

Over de cliënt die nu besmet is, zegt Roethof twee weken geleden nog alarm te hebben geslagen bij het gerechtshof. “Het wrange is dat het gevaar voor besmetting met corona toen werd weggewuifd door de advocaat-generaal. De zorg zou goed zijn en mijn cliënt zou geen risico lopen. Hij moest blijven. En nu dit.”

Advocaten en gedetineerden dringen al weken met klem aan op vrijlating van hun cliënten vanwege besmettingsgevaar of verder gaande maatregelen, maar rechters gaan daar meestal niet in mee. Enkele weken geleden al werd een met corona besmette gedetineerde vanuit de Rotterdamse gevangenis De Schie overgeplaatst naar het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen.

Geen bezoek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt nieuwe maatregelen vooralsnog niet nodig. “We doen echt al heel veel,” zegt woordvoerder Petit. “De gedetineerden zitten vrijwel het gehele etmaal in hun cellen, er is geen arbeid of sport en volwassen gedetineerden kunnen geen bezoek ontvangen.”

Roethof ziet dat anders. “Buiten moeten wij allemaal 1,5 meter afstand houden en worden er boetes uitgedeeld als drie mensen bij elkaar staan, maar in de inrichtingen in Nederland zitten velen nog verplicht met zijn tweeën in een kleine cel. Als er één keer per dag wordt gelucht, dan lopen alle gedetineerden van één afdeling gelijktijdig door smalle gangen naar de luchtplaats.”

Roethof roept de Nederlandse autoriteiten op een voorbeeld te nemen aan collega’s in het buitenland. “Terecht worden daar vele gevangenen in vrijheid gesteld. Als de overheid je detineert, heeft de overheid de verplichting om goed voor je te zorgen en ervoor te waken dat je gezondheid niet in gevaar komt. Corona laat zich niet tegenhouden door tralies. Integendeel. Juist gevangenissen zijn plaatsen waar corona om zich heen zou kunnen grijpen.”

Voor zijn met corona besmette cliënt gaat Roethof opnieuw om vrijlating vragen.