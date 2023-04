Twee explosies in twee dagen tijd in Majubastraat in Amsterdam-Oost

Het portiek van de eerste explosie en de tekst die op de grond is gespoten. Beeld Koosje Koolbergen

De eerste explosie was zondag op maandag rond 01.40 uur. Daarbij raakte een groot deel van een portiek beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Ook is er op de stoep voor de deur van het portiek een tekst geschreven: ‘Next headshot.’ Na de explosie heeft de Forensische Opsporing onderzoek gedaan in de straat. Volgens getuigen zijn na de explosie twee in het donker geklede personen weggerend.

Afgelopen nacht, van maandag op dinsdag, vond er opnieuw een explosie plaats in de straat. Dit keer in het portiek naast het portiek waar de eerste explosie plaatsvond. De politie werd rond 03.45 uur gealarmeerd, vertelt een woordvoerder van de politie. Ook bij deze ontploffing raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade ontstaan aan het portiek. Op foto’s is te zien dat de brievenbussen er volledig uitgeblazen zijn. Na de explosie zag een getuige een persoon wegrennen en een witte auto hard wegrijden.

De politie doet onderzoek naar de incidenten en kijkt of er een verband is tussen de twee explosies.

Het portiek van de tweede explosie. Beeld Koosje Koolbergen

