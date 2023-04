Twee explosies in twee dagen in Majubastraat in Oost: ‘Tekst voor de deur is heel grimmig’

Het portiek van de eerste explosie en de tekst die op de grond is gespoten. Beeld Koosje Koolbergen

In de Majubastraat in Oost, op steenworp afstand van het Krugerplein, staan dinsdagmiddag kluitjes buurtbewoners te praten op de stoep. Het gesprek van de dag: de explosies die twee nachten achter elkaar plaatsvonden bij twee verschillende portieken, een paar meter uit elkaar. “Hopelijk is vannacht niet het vólgende portiek aan de beurt,” zeggen er een paar.

De eerste explosie vond plaats in de nacht van zondag op maandag rond 01.40 uur. Daarbij raakte een groot deel van een portiek beschadigd, maar er vielen geen gewonden. Ook binnen in het pand is een deur beschadigd. Op de stoep voor de deur van het portiek werd een tekst geschreven: ‘Next headshot.’

Grimmig

“Dat maakt het wel een beetje grimmig,” zegt een buurtbewoner. Ze heeft, net als alle andere buurtbewoners die Het Parool sprak, ‘geen flauw idee’ waarom de portieken in de straat doelwit zijn geworden. “Het is speculeren. In deze buurt zijn we wel wat gewend, dat maakt je onverschillig. Maar ik pas nu toch wel extra op als ik de deur in en uit ga.”

Na de explosie heeft de Forensische Opsporing onderzoek gedaan in de straat. Volgens getuigen zijn na de explosie twee in het donker geklede personen weggerend.

De tweede explosie vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag in het portiek ernaast. De politie werd rond 03.45 uur gealarmeerd. Ook bij deze ontploffing raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade ontstaan. De brievenbussen zijn er volledig uitgeblazen. Na de explosie zag een getuige een persoon wegrennen en een witte auto hard wegrijden.

Balkon

Volgens buurtbewoners was de ontploffing van maandagnacht een stuk harder dan die van een dag eerder. “Ik werd wakker van een knal en ging kijken op het balkon,” zegt een bewoner van het pand. “Bijna iedereen in de straat stond op het balkon te kijken.” Toen de bewoner haar voordeur opendeed, zag ze dat het hele trappenhuis blauw stond van de rook. Een andere bewoner vertelt dat haar ramen volledig zwartgeblakerd waren. “Ik heb de hele ochtend staan poetsen.”

Veel buurtbewoners geven aan geschrokken te zijn. “Ik ben hartpatiënt,” zegt er eentje, terwijl ze haar hand op haar borst legt. “Ik ben echt bang. Wat als dit was gebeurd terwijl er net iemand naar buiten liep?” Veel bewoners wonen al tientallen jaren in de Majubastraat, de sfeer is volgens de meesten goed. “We kennen elkaar en niemand weet iets,” zegt een buurman. “Maar ja, als ze denken dat de bom voor hen bedoeld zou zijn, zouden ze het waarschijnlijk ook niet zeggen.”

De politie doet onderzoek naar de incidenten en kijkt of er een verband is tussen de twee explosies.

Het portiek van de tweede explosie. Beeld Koosje Koolbergen

