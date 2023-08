Twee explosies in Amsterdam: veel schade bij horecazaak in Centrum en bedrijfspand in Nieuw-West

Meerdere ruiten van een bedrijfspand aan de Johan Huizingalaan zijn gesneuveld door de explosie. Beeld ANP / Michel van Bergen

In beide gevallen zijn geen gewonden gevallen. Voor de ontploffing aan de Leidsestraat zijn twee verdachten aangehouden.

Omwonenden van de Leidsestraat werden rond 05.00 uur opgeschrikt door een harde knal. Op foto’s van een persfotograaf is te zien dat het shoarmazaak Crystal betreft. De ontploffing heeft schade veroorzaakt aan de voorzijde van het horecapand. Zo zijn in ieder geval een of meer ruiten gesneuveld, de stoep ligt bezaaid met glas. Voor zover bekend was er niemand in het pand aanwezig. De politie heeft in de omgeving, met hulp van een omstander, twee verdachten aangehouden.

Een uur later, rond 06.00 uur, was het raak bij voetbalschool Indoor Soccer West, op de hoek van de Johan Huizingalaan. De voorzijde van de gevel is door de explosie flink beschadigd. Meerdere ruiten zijn gesneuveld, de deur is ontzet. In de omgeving vormde zich na de explosie een grote rookwolk die over het stadsdeel trok. In verband met deze explosie zijn nog geen verdachten opgepakt.

Het pand van Indoor Soccer West werd in 2020 ’s nachts al eens beschoten, destijds reden voor burgemeester Femke Halsema om het pand te sluiten. De eigenaar van de voetbalschool gaf toen aan geen idee te hebben waarom het pand was beschoten.

De politie gaat bij beide explosies uit van opzet en doet onderzoek.

Een #explosie bij een #shoarmazaak aan de #Leidsestraat in het centrum van #Amsterdam heeft voor veel schade gezorgd, de #politie heeft twee verdachten aangehouden de #EOD heeft geassisteerd bij het onderzoek pic.twitter.com/mWcf0EdSvi — Michel van Bergen (@mvbergen) 9 augustus 2023

Ook een bekende #sportschool aan de #JohanHuizingalaan in #Amsterdam bleef niet gespaard, hier ook veel schade na een #explosief, de #politie doet ook hier onderzoek pic.twitter.com/nmbQ0mKxXj — Michel van Bergen (@mvbergen) 9 augustus 2023

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: