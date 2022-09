Twee euro korting bij de slager voor een uurtje helpen in de wijk: in de Indische Buurt werkt het al tien jaar

De makkie werd in 2012 bedacht rond de herinrichting van het Makassarplein een jaar later. Het ruilmiddel was een van de manieren om betrokkenheid in de Indische Buurt te stimuleren en belonen. Beeld Makkie

Niet veel mensen weten het, maar in Oost en dan met name in de Indische Buurt, zijn zo’n 15.000 makkies in omloop. Eén makkie is twee euro korting bij slagerij A’dam, supermarkt El Jahwara of vishandel Volendam (alleen gebakken vis of haring). Of een kopje koffie in Bar Joost.

Twee makkies is een maaltijd bij de Dappere Dames in buurthuis Batavia of een broodje van Pita Queen, voor vier makkies kun je naar de film in Studio K en voor tien makkies krijg je een massage van een half uur bij Meander Massage. Met veertien makkies kun je terecht bij Irma Frans Pedicure.

Makkies zijn te verdienen met vrijwilligerswerk. Eén uur is één makkie. Een oudere buurtbewoner helpen met een klusje of een boodschap, meehelpen in de kringloopwinkel of schaakclub of maaltijden verzorgen in een buurthuis.

Er doen in Oost zeventien organisaties mee waar makkies te verdienen zijn, en er zijn zo’n veertig plekken om die weer uit te geven. Op dit moment zijn er zo’n 900 vrijwilligers met makkies op zak.

Pak luiers

“Het doel van de makkie is tweeledig, dat is het mooie,” zegt Carolien de Heer (PvdA), stadsdeelbestuurder in Oost. “Mensen kunnen makkelijk makkies verdienen door zich in te zetten voor de buurt. Daar geloof ik heilig in: mensen mee laten doen in de maatschappij. Zo verdienen ze korting op producten. Dat is fijn voor die mensen, maar ook fijn voor de organisaties die weer aan klantenbinding doen.”

Het initiatief ‘Samen is een makkie’ begon precies tien jaar geleden. In de beginjaren was de makkie alleen bedoeld voor mensen die recht hadden op een uitkering, maar dat is losgelaten. Er is geen inkomenstoets, de makkie is voor iedereen.

De Heer: “Je ziet in de praktijk dat de makkie wordt gebruikt door mensen die het wat minder breed hebben. Het vaakst worden makkies ook uitgegeven in de supermarkt, bakker of slager. Of aan dure producten zoals een pak luiers. Echt de basisdingen.”

Vrijwilliger Naïme el Baroudi verdient haar makkies voor haar werk bij de Dappere Dames: administratie, soms meehelpen met koken of kinderactiviteiten. “Ik geef ze altijd uit aan groente, fruit en vleeswaren, maar ik zie ook moeders die ze uitgeven aan een flinke korting op zwemlessen voor hun kinderen. Dat is toch mooi meegenomen.”

Meerwaarde in deze tijd

Bij Pita Queen komen dagelijks tussen de acht en zestien mensen een broodje halen met makkies. Eigenaar Mo Mahraoui: “We hebben leuke producten, maar toch wel duur. Heel veel mensen in deze buurt zitten qua budget niet zo hoog. Nu komen ze eten, en ze vinden het prachtig.”

Mahraoui doet mee om mensen een goed gevoel te geven. “Soms schamen ze zich best wel een beetje: ‘Kan ik met makkies betalen?’ Dan stel ik ze gerust. Kies maar gewoon, het komt goed. Dan eten ze met makkies met het hele gezin.”

Pita Queen heeft maandelijks een omzet van 3500 tot 4000 euro aan makkies. Het stadsdeel betaalt dat 80 tot 100 procent aan de zaak terug.

Het tienjarig jubileum van de makkie wordt vrijdagmiddag gevierd in de Meevaart in de Balistraat, met muziek, workshops en een makkiemarkt. Het stadsdeel is ambitieus. De Heer: “Het liefst willen we dat de makkies zich als een olievlek over de stad verspreiden. De makkie heeft echt een meerwaarde, zeker in deze tijd. Mensen hebben het moeilijk.”

Maar eerst moet het systeem worden gedigitaliseerd. De makkie heeft nu nog een papieren vorm, en dat geeft een administratieve toestand, zeker voor de winkeliers.

De Heer: “Het streven is dat die automatisering medio volgend jaar klaar is. Hoe eerder hoe beter. Ik gun dit andere stadsdelen ook.”