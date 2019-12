Twee dwergoeistiti’s geboren in Artis

In Artis zijn twee dwergoeistiti’s geboren in het Kleine Zoogdierenhuis. De baby-aapjes zijn niet veel groter dan een walnoot.

De eerste dagen brengen de jongen door in de vacht van hun moeder, maar daarna draagt de vader ze op zijn rug.

Bij dwergoeistiti’s, die ook wel dwergzijdeaapjes worden genoemd, neemt vooral de vader de zorg op zich. Alleen als de jongen gezoogd moeten worden, komt de moeder in beeld.

De dwergoeistiti is de kleinste apensoort ter wereld: de lichaamslengte is 13 centimeter en de staart is 18 centimeter. Een volwassen aapje weegt net iets meer dan een ons. Ze leven in het regenwoud in Zuid-Amerika in groepjes van tien tot vijftien dieren.