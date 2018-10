Twee drankkoeriers mishandeld en overvallen

De eerste overval vond plaats rond 5 uur in de nacht van donderdag 2 op vrijdag 3 augustus. Een 19-jarige koerier van een drankleverancier was op dat moment met zijn bestelbus op het Langsom in West voor een bestelling.



Op een gegeven moment kwam er een man naar hem toe terwijl hij nog in zijn bus zat. Die deed zich voor als geïnteresseerde klant, maar toen de koerier uitstapte ging het mis.



De bezorger werd door een tweede persoon tegen de grond gewerkt en kreeg meerdere klappen en trappen. De twee daders namen zijn telefoon, een geldbedrag, sigaretten en drankflessen mee en vluchtten in de richting van de Plesmanlaan.



Met fles geslagen

Ruim twee weken later, in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 augustus, gebeurde een soortgelijke overval op IJburg. Daar moest een 51-jarige alcoholbezorger het ontgelden op de Edmond Halleylaan.



Ook hij werd aangesproken door een op het oog geïnteresseerde klant, maar toen twee anderen erbijkwamen ging het fout. De jongens haalden een fles uit de bestelbus, waarna de situatie escaleerde.



De man werd met een fles op zijn hoofd geraakt en geschopt en geslagen. Daardoor verloor hij zijn bewustzijn. Uiteindelijk ging het drietal er met een klein geldbedrag en wat drank rennend vandoor.



De recherche sluit niet uit dat deze twee overvallen met elkaar in verband staan. Om die reden wil het onderzoeksteam graag met iedereen spreken die mogelijk iets is opgevallen rond de tijdstippen van beide incidenten.