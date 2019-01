Twee doden na ongeval op de A9 bij Badhoevedorp

Bij het ongeval was mogelijk nog een tweede auto betrokken. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.



De A9 richting Utrecht was enkele uren dicht naar aanleiding van het dodelijke ongeluk. Rond 03.30 uur werd de weg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat.



Na het ongeluk op de A9 gebeurde een tweede ongeluk op de N201 toen een politieauto die op weg was naar het ongeluk in botsing kwam met een personenauto. Volgens lokale media is de bestuurder van de personenauto daarbij gewond geraakt. De N201 tussen Uithoorn en Aalsmeer was daardoor eveneens afgesloten.