Twee doden door ongeval op A10

De politie doet onderzoek en kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd.



De A10 is bij het knooppunt Coenplein in de richting van Amersfoort afgesloten voor verkeer. Ook de verbindingsweg van Zaanstad naar de A10 is afgesloten.



Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur. Verkeer richting Landsmeer kan omrijden via de A10 Zuid en Oost. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via de A10 West en Zuid.



Rijswaterstaat verwacht dat de weg richting Watergraafsmeer tot 20.30 uur dicht is.