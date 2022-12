Twee dagen schaatspret, en dan is het weer voorbij

De op- en afstapplek bij De Molen: 'Je kan beter vroeg gaan, dan is het ijs overal goed.' Beeld Dingena Mol

“Het kan maar een keer in de zoveel jaar,” zegt de 43-jarige Jurriaan uit Amsterdam-Zuid terwijl hij opgewekt met zijn schaatsen in een tas richting de Ankeveense plassen loopt. “En dit is hét moment.”

Hoewel er vrijdag een paar schaatsers op het vijvertje in het Vondelpark gesignaleerd werden en zaterdag een enkeling over de Bosbaan zwierde, lijkt de schaatsgekte in de stad zaterdag nog niet echt losgebarsten. Schaatsfanaten zoeken hun heil buiten de buitenring. Op het Abcoudermeer wordt dit weekend volop geschaatst, net als in Zuiderwoude in Landelijk Noord. Veel hoofdstedelijke schaatsliefhebbers vertrekken, traditiegetrouw, richting Ankeveen.

Dat terwijl de meetlat van de ijsmeesters toch niets aan duidelijkheid te wensen laat. Waar 10 centimeter moet staan, blijft de teller steken op 8. ‘We hebben helaas nog onvoldoende ijsdikte om de ijsbaan te openen,’ aldus de website van de Ankeveense ijsclub.

Vroeg uit de veren

De meeste schaatsers die toch het ijs op gaan, zijn zich bewust van het risico op een nat pak. Velen hebben daarom een ijspriem om hun nek en touwen bij zich om zichzelf eventueel weer op het ijs te kunnen hijsen. Het blijkt geen overbodige luxe. “Ik heb vandaag twee mensen door het ijs zien gaan,” vertelt Myrthe uit Weesp. “Ze zaten tot hun nek in het water.”

Vooral in de slootjes die leiden naar plassen is het listig. Al bij het eerste slootje is het klunen geblazen. “Je kan beter vroeg gaan,” zegt Chris die naast een kinderwagen staat. “Ik was hier om een uur of negen, toen was het overal goed. Prachtig zwart ijs. Ik train op de Jaap Edenbaan voor de alternatieve Elfstedentocht en ik ben iedereen uit mijn groepje al tegengekomen.”

Waarom hij niet naar huis gaat met de kleine? “Ik wacht op mijn vriendin. Ik ben vanochtend geweest en nu is zij. Ze is nu al anderhalf weg.” Lachend: “Ze komt uit Friesland hè? Dus als ze kan schaatsen, gaat ze.”

‘Die gaat er doorheen’

In café De Molen is de warme chocomel ondertussen niet aan te slepen. “We zijn vanochtend een uur eerder open gegaan en sindsdien zit het vol,” aldus medewerkster Myra.

Buiten blijven de mensen komen. Erik uit de Spaarndammerbuurt gaat samen met zijn vriendin het ijs op. “We hadden gisteren een feestje dus we zijn wat laat.” Bang om door het ijs te zakken zijn ze niet. “We lazen in een appgroep dat het hier goed was.”

Tegen het middaguur piept het kwik boven het vriespunt. “Kijk, kijk, die gaat er doorheen,” roept een man die net bezig is zijn schaatsen aan te trekken. Even verderop spartelt een schaatser in het water. Terwijl de onfortuinlijke schaatser haastig naar de kant krabbelt gaan anderen gewoon het ijs op. “Je moet hard schaatsen en zacht afzetten, dat is de truc,” zegt iemand lachend.

Nu of nooit

Op de ijsbaan van de ijsclub in Baambrugge, een paar kilometer verderop, is het ijs al bijna weg. “We hebben het vrijdagavond urenlang, laagje voor laagje opgespoten,” zegt vrijwilligster Tina Bengtson. “Het is één centimeter dik, eigenlijk schaats je op ijzel. We gaan het vanavond weer opspuiten en dan kunnen we zondagochtend hopelijk nog een paar uur en dan is het klaar.”

Nu of nooit. Dat is ook de stemming in Ankeveen. Vier vrienden van schaatsvereniging Skets van de VU komen in professioneel uitziende pakken van het ijs. “Ik ga zondagochtend weer,” zegt Amber. “Maandag is het weg.”