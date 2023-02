Twee dagen het vuil niet ophalen en meteen een berg salaris erbij: ‘Ja, staken loont’

Vuilnisophalers in Amsterdam gingen meteen aan het werk nadat er een principe-cao-akkoord was bereikt. Beeld ramon van flymen / ANP

Twee dagen het vuil niet ophalen en meteen een berg salaris erbij. Staken loont. Fred Bos, FNV-bestuurder in Noord-Holland, wil er toch graag nog even een kanttekening bij maken. “We zijn een maand geleden al begonnen met de stadsreiniging in Almere, we hebben al gestaakt in Utrecht, Rotterdam en Den Haag.”

Maar goed: “Ja, staken loont. Het zal geholpen hebben dat we ook nog acties aangekondigd hebben in Den Bosch en Maastricht. Er zal wat moeten gebeuren op zo’n moment.”

Staken, zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de UvA, leidt in bijna zestig procent van de gevallen tot een beter bod van de werkgevers, blijkt uit onderzoek. Wat dat betreft is het altijd al een effectief wapen geweest in het spel om de knikkers. Toch wil ook hij graag eerst even het grootste enthousiasme temperen. “Er is een mooi resultaat geboekt, maar de inflatie is momenteel zo hoog dat van een reële loonstijging nog steeds geen sprake is. Het is hooguit een forse reparatie van de schade.”

Mensen zichtbaar maken

Dat terzijde. Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben de vakbonden afgesproken dat de ambtenaren in de onderste schalen er bijna 16 procent bij krijgen, aflopend tot 5,3 procent in de hoogste schalen. Gemiddeld krijgen ze er 9,1 procent bij. In Amsterdam zijn de vuilophalers en straatvegers woensdag meteen de straat op gegaan om de boel weer schoon te krijgen.

Misschien is dat wel precies waar het succes van ambtenarenstaking in schuilt: het zichtbaar maken van de mensen waar het om gaat. “Dat hebben de vakbonden goed gedaan,” zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen uit Tilburg. “In actualiteitenprogramma’s en kranten hebben we allemaal kunnen zien wie de mensen zijn die onze rotzooi opruimen. Dat is niet niks. Die mensen gun je iets.”

Dat aan de kant van de VNG oud-vakbondsman Ton Heerts aan het roer stond, zal de zaak ook geen slecht hebben gedaan, denkt Wilthagen. “Het leek wel alsof het geld al op de plank lag, maar dat het voor de vorm nog even spannend moest worden.”

Reputatieschade

Hanneke Bennaars, arbeidsrechtadvocaat en partner bij advocatenkantoor Allen & Overy, somt de factoren op die een staking kunnen maken of breken: de redelijkheid van de eisen, de mogelijkheid om aan die eisen te voldoen (is er geld?) en omvang van de aangerichte schade, financieel of in de vorm van reputatieschade.

“Burgers worden kritischer,” zegt ze. “Bedrijven willen voorkomen dat hun dienstverlening stokt, omdat ze ervan uitgaan dat hun klanten het niet zullen pikken. De trein die niet rijdt? Vuilnis die niet wordt opgehaald? Dan maar liever salaris erbij. Dat mechanisme werkt in de ene sector sterker dan in de andere.”

Nederland heeft, anders dan landen als België en Frankrijk, geen stakingstraditie. Maar zien eten doet eten. Dat er nu zo snel een onderhandelingsresultaat wordt geboekt, kan volgens haar een vliegwieleffect teweeg brengen. Meer stakingen zouden de komende maanden uit kunnen breken.

Ook rechters dreigen

“Heel Holland Staakt,” lacht Wilthagen. Hij spreek van ‘een perfecte storm’ die momenteel door het land raast. “De mensen schrikken er niet meer voor terug om looneisen te stellen boven de tien procent. De lat wordt steeds hoger gelegd. In de zorg is de organisatiegraad toegenomen. Zelfs rechters en officieren van justitie roepen nu dat ze het niet meer trekken. Die mensen hebben nog nooit gestaakt. Dat is ongehoord.”

Vakbondsleider Bos: “Wij hebben vooral laten zien dat het zin heeft om je te organiseren.”

Verhulp, relativerend: “In 1983 werd het vuilnis zes weken lang niet opgehaald en reden al die tijd de treinen niet. Zo erg zal het nu echt niet worden. Het grote verschil is dat we toen een overheid hadden die op de salarissen wilde bezuinigingen. Nu is er alleen een conflict over de stijging van die salarissen.”