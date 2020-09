Twee dagen geleden benoemde stadsdichter Haarlem weg

Over de nieuwe stadsdichter van Haarlem is ophef ontstaan. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

‘Het heeft mij zo’n 4 jaar gekost om op het punt te komen om stadsdichter te worden. Het heeft ze minder dan 2 dagen gekost om het van mij af te pakken,’ schrijft hij. ‘Rechts Nederland heeft er een handje vol van om constant te roepen dat wij uitkeringstrekkers zijn, dat we een keertje moeten werken voor ons geld, maar zodra wij posities weten te bemachtigen, dan pakken ze tweets en posts uit het verleden om karaktermoord te plegen.’

Over zijn benoeming ontstond donderdag flink wat ophef. Tegenstanders vinden het niet kunnen dat Osenga een verleden heeft met justitie. Hij werd in 2016 veroordeeld voor opruiing in de Haagse Schilderswijk na de dood van Mitch Henriquez.Ook lijkt hij in een van zijn nummers de Holocaust te bagatelliseren, benadrukken ze.

Voorstanders vinden de geboren Amsterdammer juist een taalkunstenaar die ‘het stadsdichterschap een nieuwe richting zal geven’. Ook Haarlemse politici juichten zijn benoeming in eerste instantie toe. Al lijkt daar nu verandering in te zijn gekomen. De gemeente is niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens Osenga is het oneerlijk dat hij wordt veroordeeld over eerdere uitspraken. ‘Want laten we heel eerlijk wezen. Als ik mij nooit had uitgesproken tegen zwarte piet of racisme, dan was er geen haan die had gekraaid dat ik stadsdichter was geweest en jaren geleden wat stomme dingen had gepost.’