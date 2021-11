Twee branden in Lodewijk van Deysselstraat in Nieuw-West houden verband met elkaar

Er is een verband tussen de twee branden, die in nacht van vrijdag op zaterdag woedden in twee verschillende panden in de Lodewijk van Deysselstraat in Nieuw-West. De eigenaar van de kledingwinkel op nummer 45 is betrokken bij een maatschappelijke organisatie gevestigd in het pand op nummer 69.

Dat bevestigt Ilhame Grinate, de eigenaar van kledingwinkel Luxury Abaya, dinsdagochtend aan de telefoon. Haar winkel raakte zwaar beschadigd door molotovcocktails, net als het pand verderop, waarin stichting IMD huist. Naast deze stichting, die zich inzet voor kwetsbare jongeren, maken ook de buurtmoeders van Moeders Kracht Nieuw-West gebruik van deze locatie. Grinate is een van de buurtmoeders, vertelt ze.

Wie er achter de branden zitten, weet ze niet. “Wij houden ons als buurtmoeders bezig met leuke activiteiten voor jongeren en ook spreken we ze aan als ze op straat hangen en buurtbewoners daar last van hebben.” Tijdens de avondklokrellen eerder dit jaar waren de buurtmoeders ook aanwezig in de wijk, vertelt ze. Daarnaast verzorgen ze bijvoorbeeld maaltijden voor senioren.

De branden braken uit even na middernacht afgelopen zaterdag. Buurtbewoners hoorden eerst glasgerinkel en vervolgens een harde knal bij de kledingwinkel. Even later hoorden ze een knal bij stichting IMD. Bij beide panden werden molotovcocktails naar binnen gegooid.

Verschroeid en verband

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat ook zij uitgaan van een verband, ‘omdat de branden op dezelfde manier zijn aangestoken’ en op hetzelfde moment. Uit de eerste onderzoeksresultaten rijst het beeld dat twee jongemannen achter de brandstichtingen zitten. Na de explosies renden ze weg in de richting van de Burgemeester Van Leeuwenlaan.

“De voorgevel ligt eruit en de voorzijde is helemaal verschroeid en verband,” vertelt Grinate over de brand in haar winkel. “Alles zit onder het roet. De collectie die in de winkel hangt is niet te redden. Veel kleding is niet verbrand, maar er zit wel een brandlucht in. Dinsdag komt een expert vaststellen hoe groot de schade is.” Bij het pand van stichting IMD is de situatie volgens haar niet veel beter. De stichting wil geen commentaar geven en verwijst verder naar het politieonderzoek.

Stadsdeel Nieuw-West en woningcorporatie Rochdale, eigenaar van het pand op nummer 69, laten dinsdagochtend weten met spoed op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor de buurtmoeders en stichting IMD. Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver zegt dat ‘dit soort acties levensgevaarlijk zijn’ en dat het stadsdeel ‘de hoogste prioriteit’ geeft aan het vinden van een nieuw onderkomen voor de maatschappelijke organisaties. “Wij buigen nooit voor intimidatie en geweld. Het werk van de buurtmoeders en het jongerenwerk van IMD in de Lodewijk van Deysselbuurt is hartstikke nodig en gaat door,” zegt hij.

Grinate zegt veel steun uit de buurt te krijgen. “De stadsdeelvoorzitter is maandag geweest, dat gaf ons als buurtmoeders weer moed. En ook Rochdale is erg betrokken. Maar er is ook veel angst en onbegrip. Je probeert iets goeds te doen en dan word je zo gestraft.”