Twee bewoners in ziekenhuis na brand bedrijf in Osdorp

Zij zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis overgebracht.



De brandweer kreeg net na middernacht een melding van de brand, die woedde rond in de wasserrette op de begange grond. Een uur later was de brand uit.



De oorzaak van de brand is niet bekend. Vermoedelijk is er wasgoed in de brand gevlogen. De vlammen sloegen over naar een rookafvoerkanaal, waardoor bewoners van de woningen boven de stomerij ook last kregen van de rook.