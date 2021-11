Twee Amsterdamse scholen krijgen onvoldoende voor sociale veiligheid

Beeld ANP

Op iedere school moet volgens de wet een veilige en positieve sfeer zijn. Dit betekent onder meer dat directie en medewerkers van de school optreden tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en dit zoveel mogelijk voorkomen. Voldoet de school niet aan de wettelijke eisen dan krijgt het betrokken bestuur een ‘herstelopdracht’ opgelegd. Ook neemt de inspectie scholen op de korrel die de veiligheid niet regelmatig of goed genoeg monitoren.

Een zoektocht door honderden inspectierapporten levert de namen van de twee basisscholen en vier middelbare scholen op waar het misging. Er zijn uit de media bekende en onbekende gevallen bij, maar over het schooljaar 2020-2021 scoorden al deze zes scholen een onvoldoende op één of meer van de veiligheidseisen.

Evangelische basisschool Crescendo

De inspectie doet onderzoek naar Crescendo in Amsterdam-Zuidoost omdat uit een analyse van de prestaties ‘risico’s’ naar voren komen. Vervolgens blijkt dat leerlingen te weinig leren en onvoldoende worden voorbereid op het vervolgonderwijs. Verder voelen ze zich niet veilig in de school. Er wordt gepest en groepen met verschillende achtergronden respecteren elkaar niet.

De leraren leren leerlingen ook niet om problemen op te lossen of hen in te schakelen. Ook het bestuur is bezorgd over de veiligheid, luidt de reactie. “Constaterend dat zowel de school als de wijk daar voortdurend, in meer of mindere mate mee geconfronteerd wordt.” Het veiligheidsplan zal geactualiseerd worden. Binnen een jaar komt de inspectie opnieuw langs.

In Amsterdam-Zuidoost staan twee evangelische basisscholen: Crescendo en De Morgenster. Deze scholen trekken voornamelijk leerlingen uit Zuidoost.

Iedersland College

Deze school in Nieuw-West, waar vmbo basis en kader wordt gegeven, is onderzocht omdat de inspectie risico’s signaleerde. Dat blijkt ook uit het februarirapport: de leerresultaten, kwaliteit van de lessen en de ‘veiligheidsbeleving’ van de leerlingen moeten beter in beeld worden gebracht.

In een vervolgonderzoek, gepubliceerd in juli, scoort de school weer een voldoende op schoolklimaat, omdat de veiligheid inmiddels regelmatig wordt gemonitord. Uit een enquête komt naar voren dat leerlingen zich veilig voelen op de school. De kwaliteit van het onderwijs moet nog wel binnen één jaar omhoog van de inspectie. Het bestuur zegt niet verrast te zijn door het oordeel en werkt aan verbeteringen, maar is blij dat de veiligheid nu op orde is.

Protestants-christelijke basisschool Karel Eykman

Begin dit jaar doet de vader van een leerling op deze school in Amstelveen op sociale media een boekje open over de ‘geestelijke mishandeling’ van zijn zoon door leraren. Hij staaft zijn beweringen met heimelijk opgenomen geluidsfragmenten.

De inspectie doet onderzoek na dit ‘ernstige signaal’ en deelt vijf onvoldoendes uit, waaronder voor veiligheid. Zo is het onduidelijk wie het aanspreekpunt is voor het beleid bij het tegengaan van pesten, staat er in de schoolgids niets over veiligheids- en antipestbeleid en evalueert de school het pestprotocol niet vaak genoeg.

Het bestuur laat weten ‘teleurgesteld’ te zijn. Er is een interim-directeur aangetrokken en er wordt een verbeterplan uitgevoerd. Komend voorjaar bezoekt de inspectie de school opnieuw.