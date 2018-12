Twee Amsterdamse islamitische clubs vragen geld aan Koeweit

Dat heeft minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bekendgemaakt. Koeweit vraagt in een brief of er vanuit Nederland bezwaren zijn voor de financiering. Blok heeft daarvoor inmiddels gesproken met verschillende ministeries en gemeentes en komt binnenkort met een antwoord.



In totaal vier Nederlandse organisaties hebben in Koeweit een aanvraag gedaan. Uit Amsterdam zijn dat Stichting Spark, die jongeren met onderwijs en lessen ondernemerschap in conflictgebieden helpt, en taleninstituut Dar El Houda.



Ongewenste invloed

Financiering vanuit conservatieve Golfstaten als Koeweit is omstreden vanwege de zorg dat hiermee ongewenste invloed wordt uitgeoefend bij Nederlandse moskeeën en andere islamitische organisaties. De Tweede Kamer eist hier al jaren transparantie over.



Eerder dit jaar onthulden NRC en Nieuwsuur dat vijf islamitische organisaties in Amsterdam de afgelopen jaren geld ontvingen uit Koeweit en Saudi-Arabië, of daar om vroegen. In heel Nederland ging het om dertig organisaties.