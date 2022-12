Twee Amsterdammers vast voor explosies in Midden-Nederland

Beeld Joris van Gennip

De verdachten van 36 en 21 jaar oud zijn onlangs in hun woonplaats aangehouden, wanneer precies is onduidelijk. De twee zitten nog vast, meldt de politie donderdag. Meer details over de rol van de verdachten bij de explosies deelt de politie niet.

In Hoef en Haag (Utrecht) ging 2 juli in de 2e Poortstraat een explosief af en een dag later een in Tienhoven (Utrecht) aan de Westbroekse Binnenweg. Het weekend daarop was er een ontploffing in De Roef in Huizen (Noord-Holland). Twee woningen in die straat werden toen gesloten door de gemeente omdat er sprake was van een ‘serieuze dreiging’. De politie houdt er rekening mee dat de reeks explosies te maken heeft met een conflict in het drugsmilieu.

Voor de explosies waren eerder een 33-jarige vrouw uit Rotterdam en een 42-jarige man uit Den Haag opgepakt. Een van die verdachten zit nog vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.