Twee Amsterdammers opgepakt om wapens aanslagen Parijs 2015

De terroristen maakten bij de aanslagen gebruik van automatische aanvalswapens zoals kalasjnikovs en explosieven. Deze wapen zouden mogelijk in oktober 2015 door een jihadistische zelfmoordcel in Nederland zijn opgehaald.



Beide mannen worden verdacht op een of ander manier betrokken te zijn bij de levering van deze wapens. Dit bleek na onderzoek van een internationaal team van Nederlandse, Belgische en Franse rechercheurs.



Of de wapens bij de mannen in Amsterdam zijn opgehaald, moet nog blijken uit onderzoek van de recherche. Bij een huiszoeking zijn gegevensdragende apparatuur, zoals computers, documenten en mobiele telefoons, in beslag genomen voor onderzoek.



Eén verdachte al vrij

De 29-jarige verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Hij zit in ieder geval nog twee weken vast. Om verstoring van het onderzoek te voorkomen mag de man alleen met zijn advocaat praten.



De andere verdachte is vanwege ernstige gezondheidsproblemen noodgedwongen weer vrijgelaten. "Vanwege medische redenen kan hij niet worden opgenomen in een ziekenhuis," aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij benadrukt dat het niet gaat om een terrorist.



Bij de aanslagen in Parijs van november 2015 vielen bij het Stade de France, verschillende cafés en in concertzaal Bataclan 129 doden en meer dan 350 gewonden.



