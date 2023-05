Twee Amsterdammers aangehouden voor gewelddadige Rolexroven in Purmerend

De beroving, waarbij een dure ketting en een Rolex werden gestolen, werd gefilmd door een buurtbewoner. Beeld screenshot

De berovingen vonden plaats in april en september vorig jaar. Bij de eerste overval werd een dure Rolex en een Cartier-bril buitgemaakt. De tweede beroving, waarbij een dure ketting en een Rolex werden gestolen, werd gefilmd door een buurtbewoner. Er was te zien hoe het slachtoffer met een vuurwapen bedreigd werd. Het filmpje ging snel viraal. In oktober kreeg de ondernemer te maken met een woningoverval. Daarbij werd zijn vrouw mishandeld.

Onlangs vroeg de politie in het programma Opsporing Verzocht aandacht voor de zaak. Daarin werden ook beelden van de verdachten getoond.

Afgelopen week werden twee Amsterdammers van 18 en 20 jaar oud opgepakt.

Peperduur camerasysteem

De 50-jarige ondernemer zegt ‘ergens wel opgelucht’ te zijn. “Het heeft er enorm ingehakt,” aldus de man in kwestie. “Ik heb inmiddels al mijn luxe spullen verkocht en ook mijn dure auto. Ik parkeer nooit meer achteloos mijn auto en rij altijd eerst een rondje om te kijken of er niemand staat. Ik heb een peperduur camerasysteem laten installeren en betaal maandelijks een paar duizend euro aan beveiliging voor mij en mijn gezin.”

Extra vervelende bijkomstigheid was dat de man, na de drie berovingen, door zijn verzekeraar uit zijn polis werd gezet. “Inmiddels is dat wel opgelost maar het gaf een hoop extra stress.”

Ook BN’ers slachtoffer

Rolexhorloges zijn geliefde roversbuit. De afgelopen jaren werden meerdere mensen in Amsterdam het slachtoffer van Rolexrovers. De overvallen gaan regelmatig gepaard met veel geweld.

Onder de slachtoffers bevinden zich geregeld ook BN’ers. Zo was Ajaxspeler Dusan Tadic vorige zomer het doelwit van overvallers. Justitie zag aanwijzingen dat ze uit waren op zijn horloge. Afgelopen maart werd oud-autocoureur Robert Doornbos in Buitenveldert beroofd van een duur uurwerk.

Inmiddels wordt er in de horlogewereld al afgeraden om openlijk dure horloges te dragen.