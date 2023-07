Twee Amsterdammers (24 en 25) aangehouden in onderzoek naar doodschieten crimineel Dwight Mook

Onderzoek bij de auto met Belgisch kenteken bij het Boven IJ-ziekenhuis in Amsterdam-Noord, waar Dwight Mook volgens getuigen in werd getrokken. Beeld Inter Visual Studio/ANP

Mook werd dinsdag 18 juli neergeschoten op het parkeerterrein in de wijk de Banne. Wat er zich precies heeft afgespeeld en waarom, staat nog niet vast. Getuigen hoorden een luide knal en zagen hoe een gewonde man een rode auto met Belgisch kenteken in werd getrokken. Die reed vervolgens snel weg.

Mook bleek naar het Boven IJ-ziekenhuis te zijn gebracht, waar hij niet lang daarna overleed aan zijn verwondingen. Na de schietpartij hield de politie ook twee mannen van 37 en 38 jaar oud uit Almere aan, maar zij werden vrij snel weer vrijgelaten.

Maandag hield de recherche een 24-jarige man aan. Twee dagen later volgde de aanhouding van een 25-jarige man. Beiden komen uit Amsterdam en zitten in volledige beperking, wat inhoudt dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden kan de politie ook niet meer informatie delen.

Beide mannen zijn vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijven voorlopig vastzitten.

Verkeersruzie

Mook was geen onbekende in de Amsterdamse onderwereld. Als twintiger schoot hij in 2001 zelf iemand dood bij een verkeersruzie, nadat hij uit was geweest in de Amsterdamse binnenstad. Ook werd hij in de jaren daarvoor veroordeeld voor diverse andere misdrijven zoals inbraken, straatroven en openlijke geweldpleging. Als adolescent kreeg hij straffen voor mishandeling, diefstal en wapenbezit.

Wat Mook kwam doen op het parkeerterrein in Amsterdam-Noord is nog onduidelijk. Er gaan geruchten dat zijn dood het gevolg is van een mislukte drugsdeal, maar die zijn niet bevestigd.

Na de schietpartij trokken meerdere sportverenigingen die aan het parkeerterrein grenzen aan de bel. De parkeerplaats is volgens hun een ontmoetingsplek voor criminelen, waar volgens ouders ook wordt gedeald en getippeld. De verenigingen stuurden een brandbrief naar burgemeester Femke Halsema en riepen haar op de omgeving van het sportpark veiliger te maken.

Over de auteur: Jesper Roele schrijft sinds 2019 voor Het Parool over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de tech-sector. Tips kan je sturen naar j.roele@parool.nl.