Twee Amsterdammers (15 en 16) opgepakt voor straatroof

Het 24-jarige slachtoffer reed woensdag rond 17.30 uur in het Bergwijkpark in Diemen toen hij door de twee verdachten werd overvallen. Hij werd direct van zijn bromfiets getrokken en bedreigd met een vuurwapen.



De gealarmeerde politie vond de bromfiets even later terug in een steegje achter een woning in Zuidoost. Daarnaast vonden agenten in een van de slaapkamers van de woning ook de sleutels van de bromfiets terug, en een vuurwapen en een boksbeugel.



De twee verdachten waren niet aanwezig in het huis, maar meldden zich later op politiebureau Bijlmermeer.