Twee aanhoudingen voor fraude met vaccinatiebewijzen

Dat maakt de politie bekend in een persbericht. Een van de verdachten werkte bij de GGD, de organisatie verantwoordelijk voor het zetten van vaccinaties, het afnemen van testen en het uitgeven van de QR-codes. De valse registraties werden gedaan met accounts van GGD-medewerkers die werkten bij de priklocatie in de RAI in Amsterdam.

In februari en maart 2022 zouden de verdachten minimaal 1300 valse QR-codes hebben gemaakt en verkocht. Kopers kregen zo zonder daadwerkelijk gevaccineerd te zijn een vaccinatieregistratie. De politie denkt dat de QR-codes gebruikt zijn om naar het buitenland te reizen.

De twee verdachten zitten vast en de politie doet onderzoek, ook naar de afnemers van de valse registraties. De politie sluit meer aanhoudingen in deze zaak niet uit.