Twee aanhoudingen na schietpartij bij tankstation in Landsmeer

De politie doet sporenonderzoek bij een tankstation in Landsmeer na een schietpartij. Beeld Inter Visual Studio/ANP

De schietpartij was rond 11.30 uur op een parkeerplaats van een BP tankstation aan de afrit A10-Noord. Er is geschoten vanuit een auto, meldt een woordvoerder van de politie. Bij de schietpartij zouden twee auto’s aanwezig zijn, die vervolgens zijn weggereden. “Mogelijk is over en weer geschoten, maar dat moet nader onderzoek uitwijzen.” Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

Na de schietpartij reden beide auto’s weg. In de omgeving van de Hulstweg in Amsterdam-Noord werd een 21-jarige Amsterdammer aangehouden. Ook werd daar een van betrokken auto’s gevonden. De tweede verdachte, een 22-jarige Amsterdammer, werd later in een bedrijf aan de Klimopweg aangehouden, eveneens in Amsterdam-Noord.

Bij het tankstation zijn meerdere hulzen gevonden. De gevonden auto heeft ook schade opgelopen, aldus de politie. De tweede auto en de inzittenden daarvan zijn nog spoorloos.

Melding van schietpartij op parkeerplaats aan IJdoornlaan in #Landsmeer om 11.35 uur. Vooralsnog geen gewonden, meerdere personen zijn gevlucht. Politie is ter plaatse en doet onderzoek. Eén verdachte aangehouden. Weet u meer? Bel 112. — Politie Eenheid Noord-Holland (@POL_Eenheid_NH) 17 mei 2023

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: