Twee aanhoudingen en één gewonde na drukte Vondelpark

Het park was rond 19.00 uur weer leeg, maar er blijft een geweldige puinhoop achter, inclusief veel lege flessen bier, wijn en vodka. In de zijstraten rondom het park, met name de Van Baerlestraat, blijft het onrustig en is de politie nog actief.

Boven het hoofd van Joost van den Vondel hing een drone, waaruit de oproep klonk om te vertrekken richting de Stadhouderskade. Velen gaven daar gehoor aan, maar een paar honderd mensen bleven nog in het park. Enkelen gooiden met flessen naar politieagenten.

Er zijn twee personen aangehouden: eentje voor het gooien voor een fles, en de ander voor belediging. Een omstander die gewond is geraakt, is naar het ziekenhuis overgebracht.

“We hebben eerst mensen opgeroepen om het Vondelpark te verlaten,” zei een woordvoerder van de politie eerder op de middag. “De mensen die er nog zijn gaan we nu vragen om te vertrekken. We gaan ervoor zorgen dat het niet meer druk is in het park.”

Oostelijke deel

De gemeente riep ook eerder vanmiddag al op om bezoek aan het park uit te stellen en dicht bij huis van het mooie weer te genieten. De sfeer was gemoedelijk, zei een woordvoerder, maar er waren veel mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden.

Overigens was niet het hele park vol. “Het deel van het park waar je kunt zitten in het grasveld, is erg druk, maar in het andere deel valt het mee,” zei de woordvoerder. Het gaat dan vooral om drukte in het oostelijke deel van het park.

Er waren woensdag weer veel mensen bij elkaar in het Vondelpark. Beeld Menno van Dongen

Hoewel de mensen vertrekken, blijven deze coronaflyers achter in het Vondelpark. Beeld Het Parool

Jong publiek

Het ging om veel jong publiek in het park. Er werd door sommigen alcohol gedronken, lachgas gebruikt en gedanst.

Twee hbo-studenten die om drie uur naar het park waren gekomen met bier, borrelhapjes en chips, zagen het steeds drukker worden. Ze staan aan de rand van het veld en willen niet in de menigte rondom het beeld van Vondel staan. Maar ze vinden het wel gezellig. Volgens hen is de behoefte groot om samen te komen. “Een paar zonnestralen en iedereen komt naar het park. Dat is natuurlijk niet normaal.”

Een buurtbewoonster zegt dat ze ‘in twintig jaar tijd deze drukte niet heeft meegemaakt’. “Het was al vanaf twee uur ’s middags druk, de politie had toen al moeten ingrijpen. Maar ik snap het ook wel weer, want ze hebben het enorm gemist.”

Femke Halsema

“Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronaregelen,” laat een zegsman van Halsema weten. “De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen. De driehoek komt vanavond bijeen om een afkoelperiode voor het Vondelpark te bespreken.”

De ontruiming van het park komt op dezelfde dag als de oproep van burgemeester Femke Halsema om de terrassen en dierentuin Artis weer te openen. Ze begrijpt dat Amsterdammers op mooie dagen als deze graag naar buiten trekken.

Tegelijkertijd kondigde ze extra maatregelen aan die voortaan genomen kunnen worden bij drukte in het Vondelpark. Zo worden bij drukte eerst de zijingangen gesloten tussen 10.00 en 20.00 uur. Als het dan nog drukker wordt, mogen fietsers het park niet meer in en kan het park gedeeltelijk of geheel gesloten worden.

Feest

Zondag beëindigde de politie al een groot feest in het Vondelpark. Er kwamen toen veel feestgangers heen nadat de Mobiele Eenheid een protest op het Museumplein tegen de coronamaatregelen uiteen had gedreven.

Het is daarentegen nog niet zo druk als zondag, benadrukt de woordvoerder. Ook lijkt er geen sprake van een gecoördineerd feestje, zoals begin februari wel het geval is: toen kwamen zo’n honderd personen, vooral jongeren, samen in het park met muziek en alcohol.

